Расписание матчей женской сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2026
Первую игру сине-желтые проведут 21 августа против Болгарии
Фото: en.volleyballworld.co
Женская сборная Украины по волейболу узнала расписание матчей группового этапа чемпионата Европы-2026, который пройдет с 21 августа по 6 сентября в Азербайджане, Турции, Чехии и Швеции.
Украинки сыграют в группе В в чешском Брно. Соперники — Чехия, Австрия, Сербия, Болгария и Греция.
Календарь матчей сборной Украины:
21 августа, 18:00 — Болгария – Украина
22 августа, 17:00 — Украина – Греция
24 августа, 17:00 — Украина – Австрия
25 августа, 20:00 — Чехия – Украина
27 августа, 17:00 — Украина – Сербия
С Дорсман, Данчак и Миленко. Женская сборная Украины по волейболу назвала состав на Евро-2026.