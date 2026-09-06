Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по волейболу завершила товарищеский турнир в Таллине поражением от хозяев площадки. Украинцы выиграли первые две партии, однако не смогли довести матч до победы и уступили Эстонии со счетом 2:3 – 25:20, 25:20, 35:37, 25:27, 13:15.

Украинская команда уверенно начала встречу и быстро захватила инициативу. В первых двух сетах сине-желтые действовали эффективнее в атаке, лучше использовали свои шансы и дважды победили с одинаковым счетом 25:20.

Для общей победы украинцам оставалось выиграть лишь одну партию. Однако третий сет стал самым длинным и напряженным в матче. Команды несколько раз обменивались преимуществом, а для определения победителя им понадобилось значительно больше стандартных 25 очков. В итоге Эстония вырвала победу – 37:35.

Четвертая партия также завершилась в пользу хозяев площадки. Украинцы имели шансы поставить точку в матче, однако эстонская команда лучше провела концовку и выиграла сет со счетом 27:25.

На тай-брейке борьба продолжалась до последних розыгрышей. Украина пыталась вернуть контроль над игрой, однако Эстония сумела сохранить минимальное преимущество и завершила решающую партию победой 15:13. Таким образом, хозяева турнира одержали общую победу со счетом 3:2.

Самым результативным игроком сборной Украины стал Василий Тупчий. Диагональный принес команде 23 очка. Важным элементом игры украинцев была подача – команда выполнила 13 эйсов. В то же время сине-желтые допустили 28 ошибок при подаче.

Турнир в Таллине стал для Украины заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы 2026 года. В его рамках украинцы сначала победили Латвию – 3:1, а затем уверенно одолели Словакию – 3:0. Завершить соревнования победой над Эстонией не удалось.

В целом в серии контрольных матчей перед чемпионатом Европы сборная Украины также обыграла Финляндию. Правда, в предыдущей неофициальной встрече с финнами украинцы потерпели поражение.

После завершения турнира в Таллине команда отправляется непосредственно в Болгарию. Именно там пройдет чемпионат Европы среди мужских сборных. Первые матчи континентального первенства запланированы на среду, 9 сентября. Сборная Украины начнет выступление на турнире в четверг, 10 сентября.