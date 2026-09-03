Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу в первом матче товарищеского турнира в Таллине. В рамках подготовки к чемпионату Европы 2026 года украинцы обыграли национальную команду Латвии – 3:1.

Поединок на арене Калев завершился со счетом 25:18, 22:25, 25:18, 25:23. Украинские волейболисты уверенно начали встречу и выиграли первую партию с преимуществом в семь очков.

Во втором сете латвийцы смогли навязать борьбу и воспользовались ошибками украинской команды. В результате Латвия сравняла счет по партиям – 1:1.

После этого сборная Украины снова перехватила инициативу. Третью партию подопечные Рауля Лосано выиграли 25:18, а в четвертом сете провели напряженную концовку и довели матч до победы – 25:23.

В другом поединке стартового игрового дня товарищеского турнира встретятся хозяева соревнований Эстония и Словакия.

Следующий матч украинская сборная проведет 4 сентября против Словакии. Завершит выступления в Таллине команда поединком с Эстонией, который состоится 5 сентября.

Турнир в столице Эстонии является одним из заключительных этапов подготовки Украины к чемпионату Европы. На континентальном первенстве украинцы будут выступать в группе B. Их соперниками станут Польша, Болгария, Северная Македония, Португалия и Израиль. Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд пройдет с 9 до 27 сентября в Софии, Болгария.

Ранее стало известно, что догравальник сборной Украины Илья Ковалев пропустит Евро-2026.