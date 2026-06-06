Сергей Разумовский

Сборная Украины потерпела второе поражение в дебютном розыгрыше женской Лиги наций-2026 по волейболу. В третьем матче турнира команда уступила Японии — 1:3.

Для украинок это была вторая встреча с японской сборной за последний год. Предыдущая состоялась на чемпионате мира-2025 и также завершилась победой Японии, хотя тогда Украина выиграла два стартовых сета, но не удержала преимущество после большого перерыва.

На этот раз украинская команда тоже имела хорошие отрезки игры. В первой партии подопечные сборной Украины длительное время были впереди и имели преимущество в три очка. Однако после середины сета Япония выровняла ситуацию, а при счете 18:18 совершила ключевой рывок из четырех брейковых очков. В итоге японки забрали стартовую партию — 25:20.

Лучший сет Украина провела вторым. Команда мощно начала партию с рывка 7:0, в частности благодаря эффективной игре на блоке. Украинки не только удержали добытое преимущество, но и довели его до девяти очков — 25:16.

Тем не менее развить успех после выигранного сета не удалось. В третьей партии Япония быстро вернула контроль над матчем и уверенно победила — 25:16. Четвертый сет также остался за японской командой — 25:20, что и принесло ей победу в матче.

Самой результативной в составе Украины стала доигровщица Александра Миленко, набравшая 17 очков. Еще 13 очков добавила центральная блокирующая Диана Мелюшкина.

Лига наций-2026. Женщины

Украина – Япония 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)

После трех матчей в Лиге наций Украина имеет одну победу и два поражения. На старте турнира команда уступила США, после чего одержала историческую победу над Германией в пятисетовом матче.

На данный момент украинки занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок сборная Украины проведет против Франции в воскресенье, 7 июня, начало — в 18:00 по Киеву.