Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу проиграла национальной команде США в своем дебютном матче в Лиге наций-2026.

Наиболее результативной в составе сине-желтых стала догоняющая Александра Миленко, которая набрала 11 очков.

Для команды под руководством Якуба Глушака это был первый официальный матч после сборов в Румынии и выступления на Кубке четырех наций, где украинки заняли третье место.

Волейбол. Женщины. Лига наций-2026. 1-й тур

Украина – США – 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)

Следующий матч сборная Украины проведет в четверг, 4 июня, против команды Германии. Начало встречи — в 23:30 по киевскому времени.

Кто сыграет в Лиге наций? Объявлен состав сборной Украины.