Сборная Украины по волейболу уступила США на старте Лиги наций
Сине-желтые уступили в трех партиях
около 1 часа назадПодписаться в
Женская сборная Украины по волейболу проиграла национальной команде США в своем дебютном матче в Лиге наций-2026.
Наиболее результативной в составе сине-желтых стала догоняющая Александра Миленко, которая набрала 11 очков.
Для команды под руководством Якуба Глушака это был первый официальный матч после сборов в Румынии и выступления на Кубке четырех наций, где украинки заняли третье место.
Волейбол. Женщины. Лига наций-2026. 1-й тур
Украина – США – 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)
Следующий матч сборная Украины проведет в четверг, 4 июня, против команды Германии. Начало встречи — в 23:30 по киевскому времени.
Кто сыграет в Лиге наций? Объявлен состав сборной Украины.