Кто сыграет в Лиге наций? Объявлен состав сборной Украины
Названы фамилии волейболисток, вошедших в заявку
Сборная Украины по волейболу (женщины). Фото: Strikwerda Fotografie
Сборная Украины объявила окончательную заявку на стартовую неделю женской Лиги наций-2026 по волейболу, где команда дебютирует в этом турнире.
Украинки готовятся к историческому выступлению в самом престижном коммерческом турнире среди национальных сборных. В течение первой игровой недели сборная Украины проведет матчи против США, Германии, Японии и Франции.
🇺🇦 Заявка сборной Украины на женскую Лигу наций-2026
Пасующие:
- Дарина Шаргородская (Жетысу, Казахстан)
- Елена Напалкова (Виести, Финляндия)
Диагональные:
- Виктория Даньчак (ИБК Альтос, Республика Корея)
- Анна Артышук (Пальмберг, Германия)
Доигровщицы:
- Александра Миленко (Динамо, Румыния)
- Юлия Дымар (Берел, Казахстан)
- Валерия Нудьга (Олимпиада, Кипр)
- Марта Федик (Капошвар, Венгрия)
Блокирующие:
- Светлана Дорсман (Девелопрес, Польша)
- Ульяна Котар (Мюлуз, Франция)
- Диана Мелюшкина (Бешикташ, Турция)
- Катерина Жилинская (Радомка, Польша)
Либеро:
- Арина Бойко (Буковинка)
- Алика Луценко (Вроцлав, Польша)
Свой первый матч в женской Лиге наций Украина проведет в среду, 3 июня, против сборной США. Напомним, женская сборная Украины по волейболу победила Францию и заняла третье место на товарищеском турнире.
