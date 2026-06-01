Сергей Разумовский

Сборная Украины объявила окончательную заявку на стартовую неделю женской Лиги наций-2026 по волейболу, где команда дебютирует в этом турнире.

Украинки готовятся к историческому выступлению в самом престижном коммерческом турнире среди национальных сборных. В течение первой игровой недели сборная Украины проведет матчи против США, Германии, Японии и Франции.

🇺🇦 Заявка сборной Украины на женскую Лигу наций-2026

Пасующие:

Дарина Шаргородская (Жетысу, Казахстан)

Елена Напалкова (Виести, Финляндия)

Диагональные:

Виктория Даньчак (ИБК Альтос, Республика Корея)

Анна Артышук (Пальмберг, Германия)

Доигровщицы:

Александра Миленко (Динамо, Румыния)

Юлия Дымар (Берел, Казахстан)

Валерия Нудьга (Олимпиада, Кипр)

Марта Федик (Капошвар, Венгрия)

Блокирующие:

Светлана Дорсман (Девелопрес, Польша)

Ульяна Котар (Мюлуз, Франция)

Диана Мелюшкина (Бешикташ, Турция)

Катерина Жилинская (Радомка, Польша)

Либеро:

Арина Бойко (Буковинка)

Алика Луценко (Вроцлав, Польша)

Свой первый матч в женской Лиге наций Украина проведет в среду, 3 июня, против сборной США. Напомним, женская сборная Украины по волейболу победила Францию и заняла третье место на товарищеском турнире.