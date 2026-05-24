Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу обыграла Францию в третьем туре товарищеского турнира — Кубок четырех наций.

Украинки выиграли первый сет, а во втором отыграли отставание в шесть очков, победив со счетом 26:24. Француженки взяли третью партию, но в четвертом сете сине-желтые завершили матч в свою пользу.

Товарищеский матч

Украина – Франция – 3:1 (25:19, 26:24, 18:25, 25:21)

Команда Якуба Глушека заняла третье место на турнире, имея в активе также поражения от Нидерландов (1:3) и Германии (0:3).

Соревнования проходили в рамках подготовки к Лиге наций-2026.