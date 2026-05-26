Сергей Разумовский

Объявлена расширенная заявка мужской сборной Украины по волейболу на Лигу наций-2026. Список игроков появился на официальном сайте соревнований. Для украинской команды это будет второе выступление в престижном ежегодном турнире, где соревнуются ведущие национальные сборные мира. Вместе с чемпионатом Европы-2027 Лига наций станет одним из главных вызовов сезона для команды Рауля Лосано.

В предварительный список попали 30 волейболистов, однако непосредственно на матч тренерский штаб сможет заявить не более 14 игроков. В состав вернулись ключевые исполнители, которые не участвовали в товарищеском турнире в Польше из-за завершения клубного сезона: Юрий Семенюк, Олег Плотницкий и Василий Тупчий.

Расширенная заявка сборной Украины на Лигу наций-2026

Связующие: Юрий Синица (Хэбей, Китай), Сергей Евстратов (Левы, Чехия), Дмитрий Долгополов (Нафтохимик, Болгария), Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляны)

Диагональные: Дмитрий Шаповал (Аркада, Румыния), Василий Тупчий (Барком-Кажаны), Данило Урывкин (Эпицентр-Подоляны), Максим Тонконог (Фано, Италия), Евгений Бойко (Решетиловка), Александр Бойко (Тонно Калипо, Италия)

Доигровщики: Олег Плотницкий (Перуджа, Италия), Илья Ковалев (Барком-Кажаны), Дмитрий Янчук (Панатинаикос, Греция), Тимофей Полуян (Милон, Греция), Александр Наложный, Никита Лубан (оба – Эпицентр-Подоляны), Евгений Кисилюк (Рапид, Румыния), Эдуард Штерик (Эпицентр-Подоляны)

Центральные блокирующие: Николай Куц, Владислав Щуров (Барком-Кажаны), Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Валерий Тодуа (Бенфика, Португалия), Максим Дрозд, Александр Коваль (оба – Эпицентр-Подоляны), Руслан Черватюк, Денис Велецкий, Андрей Челеняк (все – Эпицентр-Подоляны)

Либеро: Александр Бойко (Эпицентр-Подоляны), Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны), Николай Джуль (Эпицентр-Подоляны / Украина U20)

Наибольшее представительство имеет структура Эпицентра-Подолян: сразу 11 игроков из первой и второй команд, которые в этом сезоне боролись между собой за титул в Суперлиге. Еще пятерых волейболистов делегирует львовский Барком-Кажаны, выступающий в польской Плюс-лиге.

Также в заявку вернулся Дмитрий Янчук — самый результативный украинец Лиги наций-2025. В прошлом году он набрал 190 очков и стал седьмым в общем рейтинге бомбардиров.

Украина начнет турнир 10 июня матчем против Японии. В первую игровую неделю в Китае команда также встретится с хозяевами площадки, Кубой и действующим чемпионом Польшей. Для выхода в плей-офф нужно финишировать в топ-8 основного раунда. В прошлом сезоне украинцы стали девятыми, остановившись за шаг от финальной стадии.

