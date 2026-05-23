Денис Седашов

Мужская национальная сборная Украины по волейболу одержала победу в заключительном матче товарищеского турнира, который проходил в рамках подготовки к Лиге наций. Подопечные Рауля Лосано нанесли поражение национальной команде Сербии.

Украинцы уверенно начали встречу, выиграв первый сет, но полностью провалили вторую партию. Несмотря на это, в следующих двух сетах сине-желтые перехватили инициативу и довели матч до победы.

Товарищеский турнир

Сербия – Украина — 1:3 (24:26, 25:12, 16:25, 19:25)

На турнире в Катовице сине-желтые одержали одну победу, уступив в предыдущих поединках сборным Болгарии и Польши с одинаковым счетом 1:3.

Уже 10 июня сборная Украины начнет свое выступление в Лиге наций. В стартовом туре соперником наших волейболистов станет команда Японии.

Украина стартовала с шокирующего поражения от Болгарии на товарищеском турнире перед Лигой наций.