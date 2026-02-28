Кубок Украины на XSPORT. Полуфиналы. Сборная Украины U20 – Житичи-Полесье, Эпицентр-Подоляне – Локомотив 1945
около 18 часов назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
28 февраля и 1 марта состоится Финал четырех Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.
Трофей разыграют действующие триумфаторы соревнований Эпицентр-Подоляне, Житичи-Полесье, Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляне и высшелиговый Локомотив 1945. Трансляции матчей смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+.
Противостояние Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляне – Житичи-Полесье начнется в 15:00, а в прямом эфире XSPORT+ будет с 16:00. Второй полуфинал Эпицентр-Подоляне – Локомотив 1945 пройдет на XSPORT. Старт – в 18:00 по киевскому времени.
