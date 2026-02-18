Определились четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата Украины
Эпицентр-Подоляны и МХП-Ладыжин напрямую вышли в 1/2 финала Суперлиги
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляне
Завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.
6 команд продолжат борьбу за титул. Лидеры Суперлиги Эпицентр-Подоляны и МХП-Ладыжин напрямую вышли в полуфинальную стадию, тогда как Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны, Решетиловка, Житичи-Полесье и Полиция охраны начнут плей-офф с четвертьфинальной стадии.
Чемпионат Украины. Плей-офф. Четвертьфинальные пары
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Житичи-Полесье
Решетиловка – Полиция охраны
Отметим, что противостояние серии пройдет до 2 побед одной из команд и пройдет с 27 февраля по 6 марта.
Напомним, что Балта стала победительницей Кубка Украины.