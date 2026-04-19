Сергей Разумовский

В чемпионате Румынии по волейболу среди мужчин стартовала полуфинальная серия плей-офф, в которой Аркада Галац встретилась с Залау. Первый матч противостояния завершился волевой победой команды из Галаца со счетом 3:2.

За Аркаду выступают украинские волейболисты Дмитрий Шаповал, Ян Ерещенко и Василий Тупчий. Лидер сборной Украины недавно пополнил состав клуба, который борется за чемпионство, и уже в дебютном матче в стартовом составе он продемонстрировал свою важность.

Начало встречи осталось за Залау, который выиграл первые две партии и повел 2:0 по сетам, полностью контролируя ход игры. Однако в третьем сете ситуация на площадке изменилась после появления Василия Тупчия в старте. Именно с этого момента Аркада перехватила инициативу.

Хозяева уверенно провели следующие два сета, сравняли счет в матче и перевели игру на тай-брейк. В решающей партии борьба была напряженной до самого конца, но Аркада Галац сумела вырвать победу — 19:17, оформляя общий успех в матче со счетом 3:2.

Самым результативным игроком в составе победителей стал украинец Ян Ерещенко, который набрал 23 очка. Еще 16 баллов в актив команды добавил Василий Тупчый, которого признали лучшим игроком поединка. Второй матч полуфинальной серии между Аркадой Галац и Залау состоится 24 апреля.

Чемпионат Румынии. Дивизион A1 (Мужчины), 1/2 финала

Аркада Галац – Залау 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:19, 19:17)

Напомним, еще недавно Тупчий выступал за украинский Барком-Кажаны.