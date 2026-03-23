Барком-Кажани проиграли Трефль Гданьску в трех сетах
Самым результативным в составе львовской команды стал Василий Тупчий — 11 очков
около 2 часов назад
Барком-Кажаны уступили Трефлю Гданьску в рамках заключительного, 30-го тура ПлюсЛиги. Матч завершился победой гостей в трех сетах.
Львовяне на равных соревновались с соперником в первых двух партиях, однако проиграли решающие отрезки сетов. В третьем сете преимущество волейболистов из Гданьска было ощутимым. Таким образом, победу одержала польская команда.
ПлюсЛига. 30-й тур
Барком-Кажаны — Трефль Гданьск — 0:3 (21:25, 20:25, 16:25)
