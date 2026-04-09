Матч Епіцентр-Подоляни против Сборной Украины U20 перенесен из-за отсутствия света.
Игра состоится 11 апреля
около 2 часов назад
Третий поединок финальной серии чемпионата Украины по волейболу между командами Эпицентр-Подоляны и Эпицентр Подоляны – Сборная Украины U20 не состоялся в запланированное время.
Причиной отмены игры стали технические проблемы с электричеством на спортивной арене. Сообщает Суспильное Спорт.
Организаторы приняли решение перенести решающую встречу на субботу, 11 апреля. Начало матча запланировано на 18:00.
Поделиться