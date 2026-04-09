Трансляция матча Шахтер — АЗ Алкмар: где смотреть первый четвертьфинал матча
Игра состоится 9 апреля
В четверг 9 апреля донецкий Шахтер проведет первый поединок 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26. Соперником украинского клуба стал нидерландский АЗ Алкмар. Номинально домашняя игра горняков состоится в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ШАХТЕР — АЗ АЛКМАР
В Украине прямая трансляция матча будет доступна исключительно на медиасервисе MEGOGO.
Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.
В 1/8 финала подопечные Арды Турана прошли польский Лех по сумме двух матчей (3:1, 1:2). АЗ Алкмар в свою очередь уверенно преодолел чешскую Спарту (2:1, 4:0).
Туран: «АЗ Алкмар – это замечательная команда, которая красиво играет».
