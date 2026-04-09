Президент Шахтера Ринат Ахметов, генеральный директор Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна и Карло Николини посетили Бухарест, чтобы попрощаться с бывшим главным тренером команды Мирчей Луческу.

Ринат Ахметов выразил глубокие соболезнования семье легендарного тренера, отметив его неоценимый вклад в развитие украинского футбола и многолетнюю дружбу.

Я пришел попрощаться со своим другом. Это огромная трагедия для всех. Вместе мы выиграли Кубок УЕФА, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков страны. Он был моим другом, и я горжусь нашей дружбой. Я желаю и надеюсь, что вы тоже будете гордиться таким человеком.

Он был великим тренером и великим человеком, который прожил счастливую жизнь. Он не мог сидеть без дела, он всегда боролся. Я пришел сюда, чтобы попрощаться с ним и выразить ему свою благодарность как великому тренеру и великому человеку.

Выражаю свои соболезнования его жене Нелли и сыну Развану. Это замечательная, добрая семья.