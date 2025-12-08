МХП-Ладыжин одержал две победы и завершил первый круг чемпионата Украины на второй позиции
32 минуты назад
Фото: МХП-Ладыжин
В Городке на Хмельнитчине завершились матчи третьего тура чемпионата Украины по волейболу.
МХП-Ладыжин выиграл обе матчи и вышел на второе место Суперлиги, тогда как сборная Украины U20 опустилась на третью позицию по результатам игр первого круга.
Суперлига. 3-й тур
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны - Полиция охраны 3:0 (25:19, 25:14, 25:18)
Житичи-Полесье – МХП-Ладыжин 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 24:26)
Полиция охраны – Житичи-Полесье 3:1 (20:25, 25:16, 25:19, 25:21)
МХП-Лажинин – Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны 3:0 (25:20, 25:16, 25:18)
