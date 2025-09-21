Оба обидчика сборной Украины вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Италия и Бельгия разыграют путёвку в полуфинал турнира
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
21 сентября на Филиппинах прошли два матча плей-офф чемпионата мира-2025 по волейболу среди мужских команд. Соперники сборной Украины по группе F Бельгия и Италия синхронно одержали победу «всухую» над Финляндией и Аргентиной и сыграют в четвертьфинале ЧМ-2025.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Аргентина – Италия 0:3 (25:23, 25:20, 25:22)
Бельгия – Финляндия 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
