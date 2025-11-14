Олег Шумейко

В австралийской Аделаиде начался чемпионат мира-2025 по пляжному волейболу.

Впервые в истории Украину представят две пары одновременно. Обеим украинским тандемам удалось одержать победу в первом туре группового этапа – Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк обыграли в двух партиях парагвайок Амариллу Мишель и Джулиану Корралес в квартете A 21:17, 21:15, а Валентина Давидова и Ангелина Хмиль в группе B в первой встрече дожали нидерландок Милу Конинк и Дейси Пойс 18:25, 21:14, 15:8.

Следующий матч оба украинских дуэта проведут в ночь с 14 на 15 ноября по киевскому времени.