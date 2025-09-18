Сборная Украины проиграла обладателям титула и покинула чемпионат мира
«Сине-желтые» на минорной ноте завершили соревнования на Филиппинах
14 минут назад
Фото: Volleyball World
Сборные Украины и Италии в завершающем матче группового этапа чемпионата мира-2025 разыграли последнюю путевку в плей-офф турнира.
«Сине-желтые» уступили действующим триумфаторам соревнований и завершили выступления на турнире. Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Украины Юрий Семенюк – центральный блокирующий набрал 14 очков (11 в атаке и 3 на блоке).
Чемпионат мира-2025. 3-й тур. Группа F
Италия – Украина 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
Турнирная таблица квартета F:
1. Бельгия – 3 игры, 3 победы, 8 очков
2. Италия – 3, 2, 7
3. Украина – 3, 1, 3
4. Алжир – 3, 0, 0
