Определены все четвертьфиналисты Кубка Украины
8 команд продолжат борьбу за трофей
около 13 часов назад
Завершились матчи стадии 1/8 финала Кубка Украины по волейболу среди женских команд.
На следующий этап прошли все участники прошлогоднего Финала четырех – Балта, Буковинка, Нафтуся и Добродий.
Кубок Украины. 1/8 финала
Днепр – Рись-ДЮСШ 0:3 (23:25, 14:25, 22:25)
Хмельницкие пантеры – Добродий-Медуниверситет-ШВСМ 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
Сборная Полтавщины-ВК Решетиловка-ПНПУ – Буковинка 0:3 (19:25, 12:25, 14:25)
Нафтуся – Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Медея – Прикарпатье-Олимпия 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)
Полесье – Балта 1:3 (22:25, 17:25, 26:24, 20:25)
Галичанка-ЗУНУ – Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ 3:1 (25:15, 22:25, 25:17, 25:21)
Регина-МЕГУ – Университет-ШВСМ 2:3 (31:29, 25:12, 23:25, 17:25, 12:15)
Четвертьфинальные пары:
Буковинка – Рись-ДЮСШ
Университет-ШВСМ – Добродий-Медуниверситет-ШВСМ
Медея – Галичанка-ЗУНУ
Балта – Нафтуся
