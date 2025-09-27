Определились финалисты чемпионата мира-2025 по волейболу
Решающий матч состоится 28 сентября
Мужская сборная Болгарии по волейболу вышла в финал чемпионата мира-2025, который проходит на Филиппинах.
В полуфинале болгары обыграли национальную команду Чехии со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Ещё один финалист определился в противостоянии Италии и Польши. Действующие чемпионы мира из Италии одержали убедительную победу 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).
В финале чемпионата мира за «золото» встретятся сборные Италии и Болгарии, тогда как Польша и Чехия поборются за бронзовые медали. Оба матча состоятся 28 сентября.