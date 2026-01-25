Определились полуфинальные пары Кубка Украины – фавориты продолжают борьбу за трофей
До финала четырех добрался представитель Высшей лиги
около 2 часов назад
Фото: Балта
Прошли четвертьфинальные противостояния Кубка Украины по волейболу среди женских команд.
Борьбу за трофей продолжат три участника прошлогоднего Финала четырех — Добродий, Балта и Буковинка — и представительницы Высшей лиги Медея.
Кубок Украины. Четвертьфиналы
Добродий-Медуниверситет-ШВСМ – Университет-ШВСМ 3:0 (25:10, 25:16, 25:11)
Балта – Нафтусю 3:0 (25:21, 25:15, 25:14)
Рись-ДЮСШ – Буковинка 0:3 (15:25, 15:25, 19:25)
Галичанка-ЗУНУ – Медея 0:3 (19:25, 20:25, 22:25)
Полуфинальные пары:
Добродий-Медуниверситет-ШВСМ – Балта
Буковинка – Медея
Финал четырех Кубка Украины пройдет 14-15 февраля 2026 года.