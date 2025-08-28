Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира – дальше без Украины
Из квартета H украинок прошли Япония и Сербия
Фото: Volleyball World
Завершился розыгрыш группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу среди женских команд. В плей-офф пробились 16 команд – из группы H, где выступала Украина, борьбу продолжат Япония и Сербия. Игры 1/8 финала турнира пройдут с 29 августа по 1 сентября.
Чемпионат мира-2025. Плей-офф. 1/8 финала
Нидерланды – Сербия
Япония – Таиланд
Италия – Германия
Польша – Бельгия
Китай – Франция
Бразилия – Доминиканская Республика
США – Канада
Турция – Словения