Женская сборная Украины потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира
Украинки на тай-брейке уступили Японии
около 1 часа назад
Женская сборная Украины по волейболу потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира-2025 в Таиланде.
Подопечные Якуба Глушака в пятисетовом поединке уступили национальной команде Японии – 2:3 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 11:15).
Наиболее результативной в составе сине-желтых стала Александра Миленко, которая набрала 21 очко.
Следующий матч украинки проведут 27 августа против сборной Камеруна.
Напомним, что в первом матче украинки уступили действующим чемпионкам мира – сербкам.