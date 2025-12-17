Перуджа Плотницкого одержала вторую победу на клубном чемпионате мира
Итальянцы на тай-брейке триумфально победили японскую Осаку
1 день назад
Итальянская Перуджа одержала вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу, обыграв на тай-брейке японскую Осака Блутеон.
Экс-капитан сборной Украины Олег Плотницкий завершил матч с 2 очками и одним успешным блоком.
Клубный чемпионат мира-2025. Мужчины. 2-й тур
Перуджа (Италия) — Осака (Япония) 3:2 (23:25, 25:16, 25:22, 23:25, 23:21)
С двумя победами и пятью очками Перуджа возглавляет турнирную таблицу группы В.
Следующий матч итальянцы проведут против бразильского Сада Крузейро в четверг, 18 декабря.
Перуджа разгромила ливийский Свехли на старте Клубного чемпионата мира.