Плотницкий стал MVP первого матча Перуджи в чемпионате Италии
Украинец в игре с Монцей набрал 14 очков
около 1 часа назад
Фото: Перуджа
Перуджа в первом туре чемпионата Италии по волейболу одержала победу над Монцой 3:1.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий в матче со своей бывшей командой был признан самым ценным игроком встречи. Украинец набрал 14 очков – 11 в атаке (реализация 44 %), 2 эйса и 1 блок. Также Плотницкий сделал наибольшее количество брейков в встрече – 7.
Суперлига. 1-й тур
Монца – Перуджа 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25)
