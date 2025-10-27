Олег Шумейко

Перуджа в рамках второго тура регулярного чемпионата Италии по волейболу обыграла вице-чемпиона Суперлиги Любе Чивитанова 3:2.

Доигровщик Олег Плотницкий провёл невыразительный матч. Украинец вышел на игру в стартовом составе, но был заменён по ходу встречи. Плотницкий набрал 4 очка – 1 в атаке и 3 на блоке, но имел отрицательный показатель выигранных и проигранных мячей – «-5».

Итальянская Суперлига

Перуджа – Любе Чивитанова 3:2 (25:15, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11)

Напомним, что Плотницкий стал MVP первого матча Перуджи в сезоне.