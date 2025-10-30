Плотницкий провел монструозный матч и снова стал MVP в чемпионате Италии
Украинец в Перудже обыграл Падову
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в третьем туре итальянской Суперлиги одержала победу над Падовой 3:0.
Доигровщик Олег Плотницкий был признан самым ценным игроком встречи. Украинец набрал 19 очков — 6 в атаке, 3 на блоке и 10 (!) на подаче.
Все эйсы Плотницкого:
Чемпионат Италии. Третий тур
Перуджа — Падова 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
Напомним, что Барком-Кажаны одержали первую победу в чемпионате Польши.