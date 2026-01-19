Плотницкий помог Перудже обыграть вице-чемпионов Италии
Украинец в матче с Любе Чивитановой набрал 11 очков
около 1 часа назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках 17 тура чемпионата Италии по волейболу обыграла вице-чемпионов Суперлиги Лубе Чивитанова 3:1.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий провел на площадке 4 партии. Украинец набрал 11 очков – 10 в атаке (71 % реализации) и 1 на подаче. Отметим, что Перуджа продолжает лидировать в чемпионате Италии.
Итальянская Суперлига. 17-й тур
Лубе Чивитанова – Перуджа 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 14:25)
