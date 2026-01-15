Плотницкий с Перуджей сохранил лидерство в чемпионате Италии
«Дьяволы» обыграли Кунео в трех партиях
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках 16 тура чемпионата Италии по волейболу обыграла Кунео 3:0 и сохранила лидерство в итальянской Суперлиге.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий появлялся на площадке во всех партиях из квадрата для запасных. Украинец выполнил 4 подачи и заработал 1 очко на блоке.
Чемпионат Италии
Кунео – Перуджа 0:3 (27:29, 23:25, 22:25)
Эпицентр-Подоляне узнали соперника в 1/8 финала Кубка Вызова.