Олег Гончар

Бывший игрок сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в соцсетях портала XSPORT.ua поспорил с болельщиком.

Плотницкий отреагировал на комментарий болельщика, который его оскорбил.

Болельщик: «Слава богу, что в списке нет Плотницкого. Значит, можно снова болеть и ждать хороших результатов».

Плотницкий: «Тогда есть вероятность, что это последний турнир, в котором ты сможешь болеть за сборную».

Болельщик: «Всё возможно, но для этого тебе придётся каким-то образом вернуться назад в сборную, во что мне мало верится. Хотя на самом деле, было бы интересно наблюдать».

Плотницкий: «Что ж там такого интересного? Приехал, тренируешься, играешь и всё».

Напомним, сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира-2025.