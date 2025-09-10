Плотницкий поспорил с фанатом и намекнул, что у сборной Украины будут проблемы
Бывший капитан национальной команды ответил на оскорбительные слова болельщика
Бывший игрок сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в соцсетях портала XSPORT.ua поспорил с болельщиком.
Плотницкий отреагировал на комментарий болельщика, который его оскорбил.
Болельщик: «Слава богу, что в списке нет Плотницкого. Значит, можно снова болеть и ждать хороших результатов».
Плотницкий: «Тогда есть вероятность, что это последний турнир, в котором ты сможешь болеть за сборную».
Болельщик: «Всё возможно, но для этого тебе придётся каким-то образом вернуться назад в сборную, во что мне мало верится. Хотя на самом деле, было бы интересно наблюдать».
Плотницкий: «Что ж там такого интересного? Приехал, тренируешься, играешь и всё».
Напомним, сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира-2025.
