Сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира-2025
Всего в заявку попали 14 игроков
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по волейболу определилась с окончательным составом на чемпионат мира-2025. Сообщает Суспільне Спорт.
Состав сборной Украины:
Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица
Доигровщики: Илья Ковалёв, Дмитрий Янчук, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк
Диагональные: Василий Тупчий, Данила Урывкин
Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Максим Дрозд
Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко
В состав вернулся центральный блокирующий Максим Дрозд, который пропустил Лигу наций из-за травмы. Также в заявку попал диагональный Данила Урывкин.
На групповом этапе мирового первенства украинская сборная проведёт матчи 14, 16 и 18 сентября.
Сборная Украины одержала вторую победу в рамках подготовки к чемпионату мира-2025.