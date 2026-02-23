Плотницкий помог Перудже обыграть победителя Кубка Италии
«Дьяволы» уверенно справились с Вероной
около 14 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках 21 тура чемпионата Италии по волейболу одержала победу над Вероной 3:0.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий набрал за игру 9 очков. Украинец реализовал 9 атак (82 % эффективности) и не набирал баллов в других элементах. Отметим, что благодаря этой победе Перуджа досрочно гарантировала себе первое место в «регулярке» Суперлиги.
Чемпионат Италии
Верона – Перуджа 0:3 (15:25, 21:25, 23:25)
