Балта — обладательница Кубка Украины по волейболу
В финальном матче Балта обыграла Буковинку
около 1 часа назад
Фото: СК Балта
В финальном матче Кубка Украины по волейболу СК Балта победила черновицкую Буковинку.
Поединок прошёл в равной борьбе — Буковинка дважды выходила вперёд по сетам, но волейболистки Балты каждый раз отыгрывались. Судьба трофея решилась на тай-брейке, где хозяйки площадки одержали победу.
Самые результативные игроки матча:
Марина Федчук (Балта) — 27 очков.
Андриана Павлик (Буковинка) — 25 очков.
Волейбол. Женщины. Кубок Украины. Финал
Балта – Буковинка – 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:20, 15:13)
Бронзовые награды турнира завоевал винницкий Добродий-Медуниверситет. Команда в трёх сетах победила — ВК Медея — 3:0.
