«Подачи летят за 120 км/ч»: Тупчий отметил главное оружие поляков в матче с Украиной
Волейболист национальной команды объяснил, почему сине-жёлтые «посыпались» на приеме
Волейболист сборной Украины Василий Тупчий оценил сложность подач доигровщика национальной команды Польши Вильфредо Леона во время матча группового этапа Евро-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.
Сегодня, к сожалению, прием немного плохо работал. Честно говоря, там подачи все летят за 120 км/ч, с ними нелегко справиться. Поэтому сначала Леон в первой партии и во второй, а потом все по очереди по 1-2 эйса подавали. А даже если и не эйс, то они нас оттягивали подальше от сетки, и нам было намного сложнее атаковать.
Напомним, украинцы уступили текущим чемпионам Европы со счетом 0:3, однако гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.
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