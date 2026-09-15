Блокирующий сборной Украины по волейболу Владислав Щуров прокомментировал поражение от сборной Польши в итоговом 5-м туре группового этапа чемпионата Европы-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.

Поэтому они и лучшая команда мира. Трудно сейчас что-то сказать после игры — эмоции только негативные. Нужно всем вместе сесть с холодной головой, всё обдумать и решить, что мы сегодня сделали не так.

Почему такой результат? Никто не говорил, что будет легко. Мы знали, куда идём и против кого должны играть. Случилось так, как случилось, и впереди самое трудное. Нужно делать выводы и с холодной головой идти вперед, думать о следующих играх.