Украина разгромила Алжир, Финляндия сенсационно обыграла Францию: результаты 2-го тура ЧМ по волейболу
Основные события второго тура мирового первенства
9 минут назад
Мужская сборная Украины уверенно обыграла Алжир во втором туре чемпионата мира-2025 по волейболу.
Среди других результатов дня — сенсационная победа Финляндии над действующими чемпионами Францией, а также досрочный выход в плей-офф Аргентины и Бразилии, которые обыграли Южную Корею и Чехию соответственно. Итальянцы неожиданно уступили Бельгии, а Сербия уверенно победила Китай.
Группа А
Иран – Тунис – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16)
Филиппины – Египет – 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21)
Группа С
Аргентина – Южная Корея – 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18)
Франция – Финляндия – 2:3 (19:25, 25:18, 27:29, 25:21, 9:15)
Группа F
Украина – Алжир – 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)
Италия – Бельгия – 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)
Группа Н
Бразилия – Чехия – 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)
Сербия – Китай – 3:0 (25:18, 25:19, 29:27)
Тупчий после победы над Алжиром: «Любая победа добавляет уверенности».
