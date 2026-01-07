Призёры чемпионата Польши отказались впустить российскую звезду на матч Лиги чемпионов
Несмотря на потерю, Фенербахче разгромило Будовляне Лодзь
около 1 часа назад
Фото: cev.eu
6 января в рамках группового этапа Лиги чемпионов Будовляни Лодзь принимал Фенербахче.
Матчу предшествовал скандал из-за не получения разрешения на въезд в Польшу русской звезды турецкого клуба арины федоровцевой. Несмотря на значительную потерю, Фенербахче разгромило Будовляни 3:0.
Лига чемпионов
Будовляни Лодзь – Фенербахче 0:3 (16:25, 20:25, 11:25)
Напомним, что Барком-Кажаны отобрали очки у команды топ-4 чемпионата Польши.