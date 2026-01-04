Олег Шумейко

Проєкт в рамках 15 тура чемпионата Польши по волейболу обыграл серебряного призера Лиги чемпионов Заверче 3:0.

Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк набрал 7 очков – 3 в атаке, 3 на блоке и 1 в атаке. Отметим, что Проєкт в турнирной таблице ПлюсЛиги занимает вторую позицию, отставая от Богданки ЛУК на одно очко.

Чемпионат Польши

Проєкт – Заверче 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.