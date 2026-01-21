Проект проиграл с Семенюком и потерял первое место в чемпионате Польши
Украинец набрал 4 очка в игре с Ресовией
1 день назад
Фото: ПлюсЛига
Проект в рамках 17 тура чемпионата Польши по волейболу уступил Ресовии и опустился на вторую строчку в турнирной таблице ПлюсЛиги.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк за игру набрал 4 очка. Украинец реализовал 4 из восьми атак.
ПлюсЛига
Ресовия – Проект 3:0 (25:23, 25:21, 25:14)
