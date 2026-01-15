Семенюк помог Проекту победить и выйти на первое место чемпионата Польши
Варшавяне в четырёх сетах обыграли Ястшембский Венгель
около 8 часов назад
Фото: Проект
Проект в рамках 16 тура чемпионата Польши по волейболу обыграл Ястшембский Венгель 3:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы ПлюсЛиги.
Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк провел на площадке все 4 партии. Украинец набрал 6 очков – 4 в атаке и 2 на подаче.
ПлюсЛига. 16-й тур
Проект – Ястшембский Венгель 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 25:19)
Эпицентр-Подоляне узнали соперника в 1/8 финала Кубка Вызова.
Поделиться