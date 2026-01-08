Олег Шумейко

Проект во втором туре волейбольной Лиги чемпионов неожиданно уступил Монпелье.

Центральный блокирующий варшавян Юрий Семенюк провел на площадке весь матч. Украинец набрал 11 очков – 8 в атаке и 3 на блоке. Отметим, что на данный момент Проект в группе E занимает вторую строчку с 4 очками в двух встречах.

Лига чемпионов. 2-й тур

Монпелье – Проект 3:2 (25:21, 22:25, 27:25, 22:25, 15:12)

Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей на тай-брейке победил испанский Гуагуас.