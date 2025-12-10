Прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины
У мужчин триумфатором соревнований является Эпицентр-Подоляны, у женщин – Балта
около 2 часов назад
Определены пары 1/8 финала Кубка Украины-2025/26 по волейболу.
Кубок Украины-2025/26. 1/8 финала
Мужчины (игры пройдут 26-27 декабря)
Континенталь – Житичи-Полесье
Полиция охраны – Столичная-НУБИП
Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Подолье
Сборная U-18-Академия Эпицентр-КФВ – ХНУ Воздушных сил им. Ивана Кожедуба
Эпицентр-Подоляны – Патриот-Амбер
Днепр – Метеор-Инваспорт
ВК Решетиловка – МХП-Ладыжин
ВК Решетиловка-2 – Локомотив 1945
Женщины (матчи запланированы на 10-11 января)
Регина-МЕГУ – Университет-ШВСМ
Хмельницкие пантеры – Добродий-Медуниверситет-ШВСМ
Полесье – Балта
Нафтуся – Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ
Сборная Полтавщины-ВК Решетиловка-ПНПУ – Буковинка
Днепр – Рысь-ДЮСШ
Медея – Прикарпатье-Олимпия-ДЮСШ№2
Галичанка-ЗУНУ – Волейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ
Отметим, что в прошлом сезоне триумфаторами Кубка Украины были Эпицентр-Подоляны и Балта.
