Денис Седашов

Тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2025. Слова приводит Суспильне Спорт.

Сине-желтые потерпели поражения в первых двух турах: от чемпионок мира Сербии (0:3) и на тай-брейке от Японии (2:3).

Мы очень расстроены, что не смогли выиграть матч с Японией. Но то, как команда боролась, показало мне нашу смелость и силу. Хотя сегодня мы проиграли, этот поединок стал хорошим уроком для команды и для меня. Якуб Глушак

Тренер также выразил надежду на победу в заключительном матче группового этапа против Камеруна, который состоится в среду, 27 августа.

Надеюсь, что этот матч мы выиграем и вернемся домой с позитивным настроением, а также с хорошими надеждами на следующий сезон. В следующем году нас ждет сложный сезон – мы дебютанты Лиги наций. Но встречи с такими командами, как Сербия и Япония, показали, что мы можем быть достойным соперником для любой сборной. Якуб Глушак

Женская сборная Украины досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2025.