Олег Шумейко

Мужская команда Украины по волейболу провела второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2025, который пройдет на Филиппинах.

По согласию сторон, встреча «сине-желтых» и Катара состояла из четырех партий. Украинцы с большой ротацией исполнителей выиграли все сеты.

Товарищеский матч

Украина – Катар 4:0 (29:27, 25:17, 25:21, 25:19)

Украина: Синиця (2), И. Ковалев (7), Дрозд (12), Тупчий (12), Янчук (12), Ю. Семенюк (6), Бойко (л) – старт; Щитков (3), Полуян (4), Урывкин (12), Кисилюк (3), Тодуа, Коваль (5), Пампушко (л).

Напомним, на мировом первенстве украинцы будут выступать в группе F, где их соперниками станут сборные Италии, Бельгии и Алжира.