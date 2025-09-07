Сборная Украины одержала вторую победу в рамках подготовки к чемпионату мира-2025.
«Сине-жёлтые» во второй раз обыграли Катар
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Мужская команда Украины по волейболу провела второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2025, который пройдет на Филиппинах.
По согласию сторон, встреча «сине-желтых» и Катара состояла из четырех партий. Украинцы с большой ротацией исполнителей выиграли все сеты.
Товарищеский матч
Украина – Катар 4:0 (29:27, 25:17, 25:21, 25:19)
Украина: Синиця (2), И. Ковалев (7), Дрозд (12), Тупчий (12), Янчук (12), Ю. Семенюк (6), Бойко (л) – старт; Щитков (3), Полуян (4), Урывкин (12), Кисилюк (3), Тодуа, Коваль (5), Пампушко (л).
Напомним, на мировом первенстве украинцы будут выступать в группе F, где их соперниками станут сборные Италии, Бельгии и Алжира.