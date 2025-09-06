Определились финалистки женского ЧМ-2025 по волейболу
Турция и Италия поборются за трофей
около 2 часов назад
Фото: volleyballworld
В Таиланде определились финалистки женского чемпионата мира по волейболу – 2025. За главный трофей соревнований поборются сборные Турции и Италии.
В полуфинале турчанки одолели команду Японии и впервые в истории вышли в финал мирового первенства. Италиянки в драматичном пятисетовом матче победили сборную Бразилии.
Таким образом, в финале турнира встретятся Турция и Италия, а команды Японии и Бразилии разыграют бронзовые медали чемпионата мира.
