Денис Седашов

Женская сборная Италии вышла в финал чемпионата мира-2025, победив в полуфинале команду Бразилии со счетом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

В решающем матче, который пройдет в Таиланде, итальянки встретятся с командой Турции, которая впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира пробилась в финал, обыграв Японию.

Чемпионат мира-2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября в Таиланде.