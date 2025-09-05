Денис Седашёв

Мужская сборная Украины по волейболу успешно начала серию контрольных поединков против Катара, который является бронзовым призёром Кубка наций Азии.

Самым результативным в составе украинцев стал Дмитрий Янчук, набравший 19 очков.

Товарищеский матч

Украина — Катар 3:1 (27:25, 26:24, 20:25, 25:18)

Команды проведут еще два товарищеских поединка — 6 и 7 сентября, которые также станут частью подготовки к чемпионату мира-2025.

На мировом первенстве украинцы выступят в группе F, где их соперниками станут сборные Италии, Бельгии и Алжира.

Свой первый матч сине-желтые сыграют против Бельгии 14 сентября в 09:00.

