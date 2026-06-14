Сборная Турции неожиданно уступила Австралии на чемпионате мира-2026
Австралийцы одержали крупную победу
1 день назадПодписаться в
Сборная Австралии с победы начала выступления на чемпионате мира-2026, обыграв национальную команду Турции в первом туре группы D.
Несмотря на то, что турецкая сборная на протяжении всей встречи больше контролировала мяч и владела игровой инициативой, австралийцы продемонстрировали образцовую реализацию моментов. На 27-й минуте нападающий английского Уотфорда Нестор Иранкунда вывел свою сборную вперед.
А уже во втором тайме Коннор Меткалф удвоил преимущество австралийцев, установив окончательные 2:0 в матче.
ЧМ-2026. Группа D. 1-й тур
Австралия — Турция — 2:0
Голы: 1:0 – Иранкунда, 27, 2:0 – Меткалф, 75
Видео MEGOGO
Во втором туре, который пройдет 19 июня, Австралия встретится с США, а Турция попытается реабилитироваться в поединке с Парагваем.
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