Денис Седашов

Сборная Австралии с победы начала выступления на чемпионате мира-2026, обыграв национальную команду Турции в первом туре группы D.

Несмотря на то, что турецкая сборная на протяжении всей встречи больше контролировала мяч и владела игровой инициативой, австралийцы продемонстрировали образцовую реализацию моментов. На 27-й минуте нападающий английского Уотфорда Нестор Иранкунда вывел свою сборную вперед.

А уже во втором тайме Коннор Меткалф удвоил преимущество австралийцев, установив окончательные 2:0 в матче.

ЧМ-2026. Группа D. 1-й тур

Австралия — Турция — 2:0

Голы: 1:0 – Иранкунда, 27, 2:0 – Меткалф, 75

Видео MEGOGO

Во втором туре, который пройдет 19 июня, Австралия встретится с США, а Турция попытается реабилитироваться в поединке с Парагваем.

Гол Макгина принес Шотландии победу над Гаити на чемпионате мира-2026.